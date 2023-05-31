Premier назвал причину иска в отношении видеосервиса по статье об ЛГБТ

Претензии были связаны с неверной возрастной маркировкой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Протокол, поступивший ранее в суд в отношении онлайн-кинотеатра Premier, касается неверной возрастной маркировки. Ее уже исправили, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Ранее в электронной базе данных московских районных судов появилась информация, что российским онлайн-кинотеатрам Premier и Start, а также ПАО "Мегафон" грозит штраф или приостановка деятельности на срок до трех месяцев по административной статье о пропаганде ЛГБТ.

"Претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой ("16+" вместо "18+"). Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно", - сказали в пресс-службе.

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.