Чернышенко вручил сертификат на 25 млн рублей победителям студенческого хакатона

Всего в турнире было заявлено девять треков, в числе которых образование, блок цифровой доступности и спорт

ТАСС, 31 мая. Победители студенческого хакатона "Умный кампус" из Нижнего Новгорода получили сертификат на 25 млн рублей на создание лаборатории - межвузовского IT-центра. Об этом в среду сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"Команда - лауреат Гран-при - получит сертификат на 25 млн рублей на создание лаборатории - межвузовского студенческого цифрового центра. И специальный приз - поездку на международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который пройдет в 2024 году в Казани", - привели слова Чернышенко в его аппарате.

Гран-при хакатона "Умный кампус" получила команда из Нижнего Новгорода "Неймарковный торт" с проектом "Студартдвиж". Студенты представили рекомендательную онлайн-систему для путешествий внутри умного кампуса, самовыражения в искусстве и творческих коллабораций между студентами.

Турнир прошел в рамках проведения в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В течение двух дней около 150 студентов из 17 регионов-участников разрабатывали прототипы инновационных цифровых решений для IT-кампусов. Всего в турнире было заявлено девять треков: образование, наука и технологии, студенческая среда, спорт, искусство, операционное управление кампуса, управление данными, взаимодействие с городскими пространствами, блок цифровой доступности.

"По поручению президента [России] Владимира Путина, к 2030 году в России должно быть построено 25 кампусов мирового уровня. Уже было две волны отбора, и я поздравляю Нижний Новгород, где будет реализован очень интересный проект кампуса "Неймарк", который должен стать площадкой для подготовки кадров в области IT", - привели слова Чернышенко в аппарате.

По мнению вице-премьера, именно студенты могут создать для будущих кампусов IT-образовательную среду, которая позволит им эффективно функционировать. "Результаты этого хакатона обязательно найдут отражение в наполнении кампусов и позволят спроектировать научную среду", - процитировали Чернышенко в аппарате.

О хакатоне

Хакатон "Умный кампус" организован Минобрнауки России совместно с правительством Нижегородской области. В нем приняли участие студенты из Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Самары, Перми, Южно-Сахалинска, Иваново, Архангельска, Тюмени, Хабаровска, Великого Новгорода и федеральной территории Сириус.