В Карачаево-Черкесии началось первое квалификационное тестирование гидов и экскурсоводов

В тестировании приняли участие 10 человек

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Квалификационный экзамен для гидов и экскурсоводов впервые проводится в Карачаево-Черкесии (КЧР). Участниками стали 10 человек, сообщили в среду в министерстве туризма и курортов республики.

"Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесии организован первый этап квалификационного экзамена по оценке наличия у соискателей опыта и навыков компетенций в сфере оказания услуг экскурсовода. Так, в тестировании приняли участие 10 заявителей", - рассказали в министерстве.

Как отмечается, аттестационная комиссия продолжит работу на постоянной основе. Она сформирована в соответствии с внесенными в законопроект "Об основах туристской деятельности в РФ" изменениями в части правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Согласно изменениям, на территории страны для осуществления экскурсионных услуг необходим аттестат экскурсовода или гида-переводчика.

"Мероприятия по аттестации способствуют созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа региона и позволят вывести оказание экскурсионных услуг в регионе на новый качественный уровень", - процитировали в пресс-службе секретаря аттестационной комиссии, начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства КЧР Алибек Хубиев.

Он обратил внимание, что все заявители показали хороший уровень подготовки и компетенций. Тестирование прошло без нарушений.

За 2022 год КЧР посетили более 1,9 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский национальный парк и туристический комплекс "Медовые водопады".