СК с начала года расследовал 100 преступлений с участием несовершеннолетних мигрантов

По словам главы комитета Александра Бастрыкина, в основном это хищения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, грабежи, разбои и иные насильственные преступления

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ с начала 2023 года расследовал около 100 преступлений, которые совершили несовершеннолетние мигранты, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Имеют место факты вовлечения в криминальную деятельность несовершеннолетних мигрантов. В текущем году расследовано уже около 100 преступлений данной категории. В основном это хищения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, грабежи, разбои и иные насильственные преступления", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

Также он отметил, что при обучении детей мигрантов идет языковая и социокультурная адаптация. "Недостаточный уровень владения русским языком снижает образовательные результаты обучающихся, тормозит учебный процесс в отношении коренных граждан России, ведет к напряженной учебной и социальной ситуации в коллективе образовательного учреждения. В целом работа с детьми должна быть комплексной, охватывая не только учебную составляющую, но учитывать социальную и культурную стороны личности. Для того, чтобы в дальнейшем способствовать более эффективной социализации детей мигрантов актуальным представляется создание и развитие центров языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов", - сказал он.