31 мая, 19:18

СК направил в суд в 2022 году более 8 тыс. дел в отношении подростков-преступников

В то же время в отношении практически 4,7 тыс. несовершеннолетних отказано в возбуждении уголовного дела либо прекращены уголовные дела в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 8 тысяч уголовных дел направил СК в суд в 2022 году в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"В прошлом году в суд направлено 8 243 уголовных дела в отношении 10 627 несовершеннолетних. 42% несовершеннолетних совершили кражи и мошенничества, свыше 17% - грабежи, разбои и вымогательства, 12% - неправомерное завладение транспортным средством и более 11% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Причем наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет", - сказал он в интервью "Российской газете".

Также он отметил, что в прошлом году следователями СК России в отношении практически 4,7 тыс. несовершеннолетних отказано в возбуждении уголовного дела либо прекращены уголовные дела в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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