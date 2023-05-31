Саратовская область примет "Российскую студенческую весну" в 2024 году

По словам главы региона Романа Бусаргина, идеи для проведения фестиваля уже есть

ТАСС, 31 мая. Саратовская область станет местом проведения XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в 2024 году. Об этом объявили в среду на церемонии закрытия XXXI "Российской студенческой весны", которая проходит в Перми.

"Мы очень рады, что XXXII фестиваль пройдет в Саратове. Саратов ждал этого 32 года. Но хочется сегодня в первую очередь поздравить Пермь, которая будет отмечать 300-летие, поблагодарить Дмитрия Николаевича [Махонина, губернатора Пермского края] и всю команду за то гостеприимство и добро, которые пермяки подарили всем. Ждем вас в Саратове!" - сказал со сцены губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как сообщил ТАСС губернатор, идеи для проведения фестиваля в регионе уже есть. "Будет задействован практически весь Саратов. Надумки уже есть. У каждого [региона, который проводит фестиваль,] есть своя изюминка, смысл. Мы будем советоваться с молодежью и сделаем", - сказал глава региона.

Министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко рассказал ТАСС, что регион не случайно выбрали местом проведения фестиваля. "Саратовская область - традиционно лидер "Российской студенческой весны". Последние три года наша делегация занимала гран-при, брала высшую награду этого фестиваля. На мой взгляд, очень логично и правильно, что талант саратовской молодежи, саратовских студентов увидит вся страна непосредственно в Саратове", - добавил собеседник агентства.

"Российская студенческая весна" в 2023 году проходит в Перми с 26 мая по 1 июня и является одним из флагманских мероприятий, посвященных празднованию 300-летия города. Участие в молодежном фестивале принимают 3,5 тыс. студентов из 70 регионов России, на конкурс будут представлены порядка 2 тыс. молодежных творческих номеров.