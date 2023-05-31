Бастрыкин заявил, что детей из приграничья могут вовлекать в террористическую деятельность

По мнению главы СК, в этих условиях нужно формировать понимание происходящих событий, адаптированное к возрасту детей и типу мировоззрения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дети, которые проживают на приграничных с Украиной территориях, входят в группу риска по вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельности. Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

"Вовлечение спецслужбами недружественных стран несовершеннолетних в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность в связи с событиями на Украине является новым источником угроз. Противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом. В группах риска здесь дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи близкие родственники проживают на территории Украины и других недружественных стран, либо покинули территорию России в период проведения специальной военной операции, дети, чьи близкие родственники проходят воинскую службу, а также лица, ставшие жертвами шантажа и угроз через интернет", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, в этих условиях нужно формировать понимание происходящих событий, адаптированное к возрасту детей и типу мировоззрения, а также разъяснять правовые последствия их поступков, самой сути противоправных деяний.

"При формировании ценностных ориентиров и нашей национальной идеи очень важно обеспечить присутствие вокруг несовершеннолетних людей, располагающих к себе, которые могли бы разъяснять и показывать им эти основы, а также наши традиционные ценности. Все это должно быть организовано в рамках целой системы мероприятий просветительского, разъяснительного, культурного характера", - отметил Бастрыкин.