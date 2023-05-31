31 мая, 19:57
Военная операция на Украине

В Курской области опровергли сообщения о прорыве ДРГ на территорию Кореневского района

Сообщения жителям поступали якобы от сотрудников ФСБ

ТАСС, 31 мая. В Курской области опровергли сообщения, которые поступали жителям региона о прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Кореневского района. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

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"Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность", - говорится в сообщении.

Ранее жителям Курской области поступили сообщения якобы от сотрудников ФСБ о прорыве украинской ДРГ в Кореневский район. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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