В Курской области опровергли сообщения о прорыве ДРГ на территорию Кореневского района

Сообщения жителям поступали якобы от сотрудников ФСБ

ТАСС, 31 мая. В Курской области опровергли сообщения, которые поступали жителям региона о прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Кореневского района. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность", - говорится в сообщении.

Ранее жителям Курской области поступили сообщения якобы от сотрудников ФСБ о прорыве украинской ДРГ в Кореневский район.