Вузы Прикаспия разработают единый стандарт подготовки специалистов для МТК Север-Юг

Планируется создать стратегический комитет представителей реального логистического рынка и образовательных структур

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Единый стандарт подготовки специалистов транспортной сферы для развития Международного транспортного коридора Север-Юг сформируют вузы, входящие в Консорциум Прикаспийского региона. Об этом сообщил в среду ректор Астраханского госуниверситета (АГУ) Константин Маркелов на заседании Консорциума в рамках III Международного научного форума "Каспий 2023: пути устойчивого развития" в Астрахани.

В Консорциум вузов Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере входят в настоящий момент 18 высших учебных заведений из регионов ЮФО и СКФО

"Вопрос, связанный с кадровым обеспечением транспортно-логистической сферы отрасли, стоит сейчас наиболее остро. Должны быть некие единые стандарты в подготовке таких специалистов. Мы должны с вами тоже определиться со сроками образования, наборами образовательных программ для того, чтобы выработать единые требования и стандарты, общие решения вузов, входящих в Консорциум. Это позволит разработать меры по кадровому наполнению с реализацией тех технических решений, которые могли бы быть использованы в рамках развития МТК Север-Юг", - сообщил Маркелов.

Он также отметил, что совместно с коллегами было предложено создать стратегический комитет представителей реального логистического рынка и образовательных структур, куда войдут представители железнодорожного, речного, автомобильного, авиационного бизнеса и морских портов. По словам Маркелова, это необходимо для синхронизации действий по разработке новых программ не только в системе высшего образования, но и для подготовки программ дополнительного образования и переподготовки кадров.

"Мы действительно с вами создаем новую историю успешного развития транспортного коридора Север-Юг. Хочу поддержать тех, кто подчеркивал, что МТК - это мультимодальный маршрут. Здесь есть возможности для актуального, перспективного развития", - добавил Маркелов.

В рамках заседания Консорциума было подписано соглашение о сотрудничестве АГУ с Мазандаранским парком науки и технологий (Иран), а также Казахстанским университетом инновационных технологий и телекоммуникационных систем.

В АГУ с 29 по 31 мая прошел III Международный научный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития". Событие стало важной интернациональной дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов укрепления позиций России на Каспии, а также развитию сотрудничества стран Прикаспия в сфере науки, технологий, образования и культуры. Организаторами форума выступили правительство Астраханской области, АГУ, АНО "Россия - страна возможностей", экспертно-аналитический центр "Научно-образовательная политика".