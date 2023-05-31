Сербские тележурналисты снимут фильм о Псковской области

В частности, съемочная группа посетит Троицкий собор, Финский парк, Довмонтов город, инсталляцию "Россия начинается здесь"

ТАСС, 31 мая. Фильм о Псковской области и ее исторических памятниках создаст съемочная группа из Сербии, которая прибыла в Псков, сообщили в среду в Туристском информационном центре Псковской области.

"За несколько дней наши гости планируют побывать в Псковском музее-заповеднике, прогуляться по "золотой набережной" Псковы, Финскому парку, посетить Довмонтов город, Троицкий собор, заснять подсвеченную огнями инсталляцию "Россия начинается здесь". Специальный день съемочная группа посвятит поездке в Печорский район, где проведет съемки древнего Изборска, посетит музей-заповедник "Изборск", а также побывает в Псково-Печерском монастыре и Мальской долине", - отмечается в сообщении.

Руководит группой сербский телеведущий Бошко Козарский, он же - директор первой русской международной школы в Белграде имени Валентины Терешковой. "Уникальность школы в том, что она объединила в себе лучшие традиции образовательных систем двух исторически близких друг другу стран: России и Сербии", - пояснили в центре.

В Псков сербские тележурналисты приехали при поддержке Русского центра науки и культуры в Белграде "Русский дом". Центр является представительством в Республике Сербия Федерального агентства "Россотрудничество" и крупнейшим и старейшим духовным центром русского зарубежья.

Также они планируют побывать на Талабских островах. После съемочная группа отправится в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. После возвращения в Псков съемочная группа планирует осмотреть Святогорский монастырь и поснимать одно из загадочных мест Пскова - территорию у Гремячей башни.