Путин проведет встречу с награжденными орденом "Родительская слава" семьями

В беседе будут участвовать многодетные семьи из разных регионов РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, в режиме видеосвязи пообщается с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Как сообщала пресс-служба Кремля, в беседе примут участие многодетные семьи из разных регионов России.

Путин по традиции встречается с многодетными семьями 1 июня. В прежние годы по случаю памятной даты он проводил в Кремле торжественную церемонию награждения орденами "Родительская слава". С 2020 года из-за пандемии глава государства в этот день общается с семьями в режиме видеосвязи.

Президент неоднократно говорил о том, как важны для государства многодетные семьи, что им должна и будет оказываться всяческая поддержка. Глава государства признавался, что с большим уважением относится к нелегкому труду многодетных родителей.

В прошлом году во время встречи с многодетными семьями Путин отмечал, что тем, кто родился и вырос в большой семье, в окружении сестер и братьев, многие основополагающие ценности близки и знакомы с самых малых лет.

Орден "Родительская слава"

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Семьи-лауреаты получают знак ордена и денежное поощрение. Награда присуждается ежегодно двум семьям из каждого региона России. Ее могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие семь или более детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - награды, учрежденной "во внимание к заслугам женщин на различных поприщах государственного и общественного служения". Также предусматривалось вручение этого знака отличия матерям героев, оказавших подвиги, достойные увековечения в летописях Отечества. Известно лишь об одном награждении этим знаком - его получила Вера Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трех сыновей-офицеров.

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают более чем в 60 странах.