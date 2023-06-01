ЕГЭ по математике сдадут около 630 тыс. человек

Около 287 тыс. человек напишут математику профильного уровня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике сдадут в четверг около 630 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"1 июня экзамены по математике базового и профильного уровней продолжат основной период ЕГЭ-2023. В этот день на участие в экзаменах зарегистрировано около 630 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Из них более 342 тыс. сдадут математику базового уровня, для этого задействуют около 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Около 287 тыс. человек напишут математику профильного уровня, этот экзамен пройдет более чем в 4,5 тыс. ППЭ.

Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа (180 минут). Работа включает в себя 21 задание. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике - 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамен состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий.

Математика - обязательный предмет для получения аттестата за 11 класс.

Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных проводится ЕГЭ по математике базового уровня.

Необходимое количество баллов

Минимальный порог, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов, а для получения аттестата с отличием необходимо набрать по этому предмету не менее 70 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов, а для аттестата с отличием получить пять баллов.

Выпускники 2023 года , получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные дни - 26 июня и 1 июля. Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня получат не позднее 16 июня, по математике профильного уровня - не позднее 19 июня.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.