ФСБ опубликовала документы о рабском труде советских подростков на заводах Круппа

Согласно неофициальным данным, только в Эссене на концерн Круппа работало до 60 тыс. советских граждан и военнопленных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ФСБ России ко Дню защиты детей опубликовала архивные документы об использовании рабского труда угнанных в годы войны советских подростков на предприятиях Круппа.

Как сообщил в опубликованных показаниях сотрудникам Смерша И. Щербаков, попавший в числе военнопленных на предприятие Круппа, "только в одном лагере в Эссене было 3 200 советских граждан, которые работали на крупповских предприятиях и шахтах, а таких лагерей в Эссене было много". По неофициальным данным, только в Эссене на концерн Круппа работало до 60 тыс. советских граждан и военнопленных. "Советские граждане, угнанные в Германию на предприятия Круппа, это в большинстве случаев подростки от 13 до 18 лет", - сообщил Щербаков. Их в основном использовали на подсобных тяжелых работах по разгрузке и загрузке вагонов или работе на станках-автоматах. Они так же, как и взрослые советские граждане и военнопленные, работали по 10-12 часов независимо от пола и возраста, а экзекуций к ним применяли еще больше. Так, по его словам, в одном из цехов завода мастер Гасель приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, обливал из шланга холодной водой, приводя в чувство, и снова заставлял работать.

По его словам, кроме русских, на заводах работали французы, поляки, чехи, югославы, итальянцы, голландцы, бельгийцы и люди других национальностей, но Крупп поставил советских граждан, угнанных из оккупированных областей СССР, в еще худшее положение, чем представителей других национальностей. "Эссен и заводы Круппа усеяны костями советских подростков и военнопленных. Когда нас привезли в город Бохольт, там при распределительном лагере в госпитале мы встретили больных из заводов Круппа. Это были истощенные и пухлые люди, скелеты и мумии",- сообщил Щербаков.

"Били везде - били на заводе фашистские комиссары, надсмотрщики и мастера, а после еще подавали жалобы в лагерь, а в лагере наказывали и палками, и карцеры", - рассказал бывший военнопленный. Ежедневно в лагере умирали от 2 до 5 человек, по 180-200 человек находились при санитарной части - "те, кто не мог ходить, звали их "кандидатами смерти". "Я только одного не знаю, были ли у Круппа свои крематории, в которых сжигали людей", - рассказал Щербаков. По его словам, у Круппа были свои лагеря, свой штат полиции, и он ни перед кем не отчитывался.

Предприятия в Магдебурге

Попавший в числе советских военнопленных на завод Круппа в Магдебурге уроженец Лихославля Калининской области (сейчас - Тверская) Павел Кузнецов рассказал сотрудникам Смерша, что на заводе находилось до 3 тыс. человек, в том числе поляки, французы, чехи, бельгийцы, но большинство были русские. "На заводе также работали наши русские дети в возрасте от 10 лет и старше", - сообщил он. Утром еды не давали, днем был суп без хлеба из моркови или брюквы, вечером - тот же суп и одна булка на 6-7 человек Платили не более 30-40 марок в месяц, угнанных в Германию советских граждан выпускали по воскресеньям в город со знаком "Ост" на груди.

"На работе часто подвергались избиениям - если насыпал неполную тачку земли или кирпича или подойдешь к товарищу во время работы, или даже в перерыве, то получаешь пощечины или резиновым шлангом по спине, по рукам", - рассказал он. По его словам, рельсы железной дороги, ведшей к заводу, имели маркировку города Сталино (ныне Донецк).

Жительница города Красный Луч Ворошиловградской области (ныне ЛНР), угнанная в 1942 году в Германию в возрасте 16 лет, Ольга Кравченко рассказала, что работавших на заводе Круппа в Магдебурге "Грузонверк" (производивший немецкие танки, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили) заключенных девушек в лагере били за малейшие провинности. "Полицейские лагеря имели собак, которых травили на девушек за то, что те выходили без спроса из лагеря или подходили к лагерному забору. Одна девушка однажды подошла к забору лагеря, полицейский натравил собаку, которая сильно покусала ее, в результате чего та долго лежала в больнице", - рассказала она. По ее словам, кроме избиений и издевательств, многих девушек направляли в концлагерь и штрафные лагеря. А врач лазарета, немец Красов "с целью освобождения перегруженного лазарета тяжело больными" вместо лекарств давал яд советским девушкам. Так, по ее словам, была отравлена работница завода "Грузонверк" по имени Зина.

Программа остарбайтеров

Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, в конце 1941 года - начале 1942 года главарями нацистской Германии была разработана рабовладельческая программа, в основе которой лежала идея использования труда так называемых остарбайтеров (работники с востока) и узников концлагерей. Огромное количество граждан из оккупированных территорий СССР было вывезено в Германию. Среди них были дети и подростки, что являлось грубым нарушением положений Женевской декларации прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей Лиги наций в 1924 году.

Согласно программе генерального уполномоченного по использованию рабочей силы, гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, на работу в Германию направлялись люди с 15-летнего возраста, затем стали привлекаться и дети 10-12 лет. Их везли в холодных товарных вагонах, под завязку набитых людьми, но до конечной остановки доезжали далеко не все. От голода и побоев дети были истощены. Больных и умирающих нацисты выкидывали на ближайших станциях.

По приезде оставшихся в живых детей распределяли в лагеря, созданные при фабриках и заводах, или отдавали в рабство частным лицам. На грудь им вешали опознавательный знак "Ост" (остарбайтер), вместо имен присваивали номер и сразу отправляли на производство. Они наравне со взрослыми по 12-14 часов трудились на угольных шахтах, лесопильных фабриках, заводах по изготовлению военной техники и снаряжения, зачастую в ночные смены, выполняя несоразмерную с возрастом работу.