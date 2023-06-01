В Москве подготовили большую программу в честь Международного дня защиты детей

Для гостей подготовили концерты, спектакли, шоу мыльных пузырей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Шоу мыльный пузырей, концерты, спектакли, возможность встретиться с любимыми героями мультфильмов и бесплатно посетить "Крокус Сити океанариум" ожидают юных москвичей в честь Международного дня защиты детей. ТАСС сделал подборку самых ярких событий.

Для самых артистичных

В Парке Горького 3 и 4 июня пройдет Московский детский фестиваль искусств "Небо". Организаторы ставят целью создать возможности для образования, развития и творческого самоопределения детей и подростков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, парк на эти дни станет большой игровой и образовательной площадкой, объединив театр и цирк, науку и искусство, музыку и танец. Посетителей ждут около 70 различных событий на семи площадках, это и научные опыты, и выставки, и спектакли-променады, и мастер-классы по сценическому движению, театральные постановки и концерты.

Театрально-музыкальные шоу пройдут у Фигурного фонтана, где выступят, в частности, артисты Театра на Бронной, "Геликон-оперы", независимого театра "Трикстер", пройдут показы спектаклей инклюзивных театров и театров, актерами которых являются дети. "Закроет фестиваль симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и Волк" и "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса с участием Евгения Миронова и Ирины Пеговой в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина", - сообщили организаторы.

В Зеленой школе в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" пройдут мастер-классы по анимации и танцу, ребятам покажут мультфильмы. Вход на все события свободный, а для посещения мастер-классов потребуется регистрация: www.happy-fest.ru.

Большую программу 1 июня в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы" также подготовила анимационная компания "Ярко". Посетителей ожидают различные мастер-классы, в том числе танцевальный от студии-школы Аллы Духовой Todes, шоу мыльных пузырей, музыкальный концерт и знакомство с ростовыми куклами героев мультсериалов "Дракошия", "Команда Матч" и "Тикабо".

Для самых любознательных

Музеи Москвы также подготовили специальные мероприятия к Дню защиты детей. Весь день в здании Пушкинского музея на Волхонке будут проходить квесты и экскурсии. Учащиеся младших классов смогут посетить исторические прогулки "Рыцарский замок" и "Дворец ассирийского царя". Для юных любителей истории древних миров Пушкинский подготовил экскурсии, посвященные Древнему Египту и Древнегреческой мифологии. Для посетителей с детьми дошкольного возраста будет доступен бесплатный квест-бродилка "Семь музейных королей". Принять участие в них можно, оформив заранее на сайте бесплатную путевку.

Исторический музей приглашает детей до 17 лет бесплатно посетить музейный комплекс в праздничный день. Билеты на мероприятия доступны в кассах музея и на сайте. В центральном здании на Красной площади пройдут творческие мастер-классы, квесты и интерактивные экскурсии на исторические темы. В Покровской соборе (храм Василия Блаженого) пройдут музейные занятия.

В первый день лета дети в возрасте до 13 лет включительно смогут посетить "Крокус Сити океанариум" бесплатно. Для этого необходимо оформить бесплатный билет на сайте. Гости увидят обитателей крупных рек и озер, глубоководных хищников и жителей коралловых рифов, а на площади перед океанариумом ребята смогут проявить свои творческие способности на арт-зоне "Здравствуй, лето", поиграть с аниматорами и принять участие в мастер-классах.

Российская государственная детская библиотека приглашает на книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет со 2 по 6 июня. Детская программа будет включать в себя 150 событий - мастер-классы, квесты, интерактивные игры. Во время фестиваля библиотека также проведет акцию "Подари ребенку книгу!" по сбору книг для детских библиотек в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Для тех, кто предпочитает быть зрителем

1 июня на сцене Государственного Кремлевского Дворца пройдет концерт "Все лучшее - детям!", в котором прозвучат произведения из кинофильмов и мультфильмов "Приключения Буратино", "Бременские музыканты", "Мама для Мамонтенка", "Ну, погоди!", "Крошка Енот", "Чебурашка" и многих других. Программу представят в двух отделениях. В концерте примут участие артисты Дима Билан, Лариса Долина, Анита Цой, Александр Олешко, группы The Hatters, "Приключения Электроников", "Новые звезды" и многие другие.

Торжественное открытие Международного дня защиты детей состоится и на Новой сцене Большого театра России, где Российский детский фонд совместно с Фондом защиты детей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет праздник "Мы дети твои, Россия!". На экране будут показаны праздничные видеоролики, созданные при поддержке ШОС, Всекитайской федерации женщин и Российского детского фонда, при этом показ состоится как в России, так и в Китае, сообщили ТАСС организаторы. Затем ребятам покажут балет "Коппелия".

Более 20 ведущих московских театров в этот день познакомят юных зрителей с детскими спектаклями из своего репертуара. "На этот раз мы приглашаем больше 8 тыс. детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малоимущих и приемных семей, малышей с инвалидностью. Среди юных гостей будут и дети, чьи родители погибли или участвуют в боевых действиях, выполняя свой воинский долг перед Родиной в ходе специальной военной операции", - отметили в Российском детском фонде. В столицу приедут ребята из 26 регионов, в том числе дети из Луганска и Донецка.

Например, 1 июня Московский Губернский театр (МГТ) совместно с Российским детским фондом проведет благотворительный показ спектакля "Книга джунглей. Маугли". "Знаменитую сказку Киплинга смогут посмотреть более 700 детей из Москвы и Подмосковья", - сообщила пресс-служба театра. Там отметили, что впервые в МГТ спектакль пройдет в сопровождении субтитров, что сделает его доступным для глухих и слабослышащих зрителей, а в этот день спектакль посетят 16 ребят с нарушениями слуха.

Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, покажут в эфире Первого канала 3 июня, сообщили ранее в пресс-службе вещателя. В концерте примут участие юные жители Донбасса, победители и финалисты конкурса патриотической песни "За Победу!", которые исполнят композиции в дуэтах с популярными артистами, среди которых Николай Басков, Лариса Долина, Валерия, Олег Газманов, Shaman, Родион Газманов, Денис Майданов и другие. Ведущими выступят Руслан Осташко, Александр Олешко, Юлия Барановская.