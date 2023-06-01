31 мая, 21:09

Граждане России смогут через МФЦ отзывать сбор своей биометрии

Для этого необходимо прийти в отделение и написать заявление

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Граждане РФ смогут при личном присутствии в МФЦ отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных. Соответствующие поправки в положение закона об идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрии вступили в силу с 1 июня.

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Согласно изменениям, гражданину для того, чтобы отозвать свои биометрические данные, необходимо прийти в МФЦ и отказаться в письменной форме.

Как пояснили ТАСС в "Центре биометрических технологий", если гражданин подаст такое заявление, то информация об этом поступит оператору единой биометрической системы, и регистрировать биометрию этого гражданина будет запрещено. "Если гражданин передумал, заявление можно отозвать также в МФЦ", - добавили в организации. 

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