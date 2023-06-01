Проекты из регионов опередили столичные по числу победителей в премии Urban Awards

В конкурсе приняли участие 198 объектов от 128 застройщиков

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Региональные проекты опередили столичные по числу победителей в федеральной премии Urban Awards, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения в Красной Поляне.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 198 объектов от 128 застройщиков из 63 регионов страны. Победителями номинаций премии стали 80% региональных проектов.

В частности, эксперты премии признали комплекс Volna Residences (Адлер) от Nedvex Development, где с начала года квадратный метр подорожал более чем на 20%, оптимальным вариантом для вложения инвестиций. Лучшим региональным комплексом бизнес-класса признан крымский АК More.Yalta. Белгородский застройщик "Трансюжстрой" с микрорайоном "Восточный" победил в номинации "Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов". За Урал отправились десять статуэток Urban Awards, четыре из них - в Новосибирск.

Персоной года стал генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов. Девелопер года - компания "Метрикс Development".

В концертном зале Red Arena курорта Красная поляна 31 мая состоялась юбилейная 15-я церемония награждения победителей федеральной премии Urban Awards. Номинанты прошли многоступенчатый отбор по сотне параметров. За объективностью оценки проследил независимый консультант премии - компания "Технологии доверия".