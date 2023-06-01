31 мая, 22:15,
обновлено 31 мая, 22:30

На "Госуслугах" стала доступна подача заявления на выпуск биометрических паспортов

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Прием приостанавливали из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк документа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, который был приостановлен в феврале в связи с высоким спросом на микросхемы. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2023 года

До возобновления приема, при попытке подачи заявления всплывало сообщение "Загранпаспорт нового образца временно не оформляется", сейчас процесс подачи заявления доступен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что с 1 июня ведомство возобновляет прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Готовность возобновить выпуск биометрических паспортов по новым заявкам ранее подтверждали ТАСС в пресс-службе Гознака.

Подать заявление также можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановили 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация