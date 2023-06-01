НИУ ВШЭ откроет представительский офис в Индонезии

Директор Национального исследовательского института "Высшая школа экономики" - Санкт-Петербург Анна Тышецкая пояснила, что это будет постоянно действующий центр, предоставляющий информацию как о вузе, так и об образовании в России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) - Санкт-Петербург открывает представительский офис в Индонезийском технологическом университете ITS, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург открывает представительский офис в Технологическом университете Сурабая (ITS), Индонезия. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки делегации Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) во главе с директором НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Анной Тышецкой", - говорится в сообщении.

"Открытие представительского офиса в одном из ведущих вузов Индонезии является важным шагом по развитию сотрудничества с образовательным сообществом этой страны", - сказала Тышецкая, чьи слова приводятся в сообщении вуза. Она пояснила, что это будет постоянно действующий центр, предоставляющий информацию как о НИУ ВШЭ, так и об образовании в России.

Отмечается, что ITS занимает высшие строчки рейтингов в стране и в регионе и стабильно входит в топ лучших университетов страны согласно рейтингу Times Higher Education, а по итогам 2022 года занимает 277-ю строчку в рейтинге QS по направлению "Инженерное дело и технологии".

"Кроме того, Технологический университет Сурабая является ключевой в Индонезии площадкой для реализации основных образовательных инициатив, чем близок по духу Высшей школе экономики", - отметили в ВШЭ.

В рамках поездки по странам Азиатско-Тихоокеанского региона делегация НИУ ВШЭ провела встречу в университете Махидол в Тайланде. "Стороны договорились о новых формах сотрудничества. Помимо научных и студенческих обменов в области социологии и политологии, принято решение развивать сотрудничество в сфере медиакоммуникаций, бизнеса и экономики, прикладной математики и компьютерных наук", - добавили в вузе.