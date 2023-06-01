На юге Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 45 тыс. человек

По информации NHK, в регионе возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 46,2 тыс. жителей города Нандзё на юге Японии получили в четверг от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна "Мавар". Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в регионе возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов. Кроме того, "Мавар" из-за резкого изменения атмосферного давления может вызвать обильные дожди в нескольких районах острова Хонсю.

Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 30 м/с с порывами до 45 м/с.