В Южно-Сахалинске начался всероссийский "Фестиваль первых"

Площадкой для проведения праздника стала территория Городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Летний фестиваль российского движения молодежи и детей "Движение первых" в четверг утром начался в стране с Южно-Сахалинска. Площадкой для проведения масштабного праздника в островной столице стала территория Городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что движение детей и молодежи "Движение первых" 1-2 июня проведет всероссийский "Фестиваль первых", участие в котором в разных форматах примут 5 млн школьников и студентов колледжей. Проведение мероприятий запланировано в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера "Таврида", образовательного центра "Машук" и мастерской управления "Сенеж". В очных активностях планируется задействовать свыше 150 тыс. детей. В рамках фестиваля состоятся старт "Академии первых" и проекта "Зарница 2.0", финал всероссийского фестиваля "Российская школьная весна", профориентационное реалити-шоу "День дублера", кастинг в мюзикл и сцена открытого детского творчества, презентация сводного детского хора, квест "Возьми с собой лето".

"Весь день в парке будут работать образовательные, спортивные, военно-патриотические, творческие площадки. Дети и молодые родители смогут принять поучаствовать в мастер-классах, показать свои танцевальные, художественные, литературные таланты. Участниками мероприятий станут дети и их родители из разных районов области. Уверен, что праздник получится масштабным и интересным, а завершится он большим концертом", - рассказал глава региона.

По информации Лимаренко, в мероприятиях, проведенных в рамках проекта "Движение первых", на территории Сахалинской области уже приняло участие более 40 тыс. человек. "Убежден, что систему работы с молодежью необходимо возрождать, причем не на словах, а на деле. Тем более, что молодежь - это не только дети, но и подростки, студенты, молодые специалисты и семьи. Фактически, сейчас молодежь - это все люди от 6 до 35 лет, и у каждой из этих категорий свои потребности", - подчеркнул губернатор.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе парка, начался праздник с интерактивной программы, состоящей из мастер-классов, квест-игр и других мероприятий. Все события этого дня разделены территориально и по блокам: экспозиционный блок, образовательный блок и атмосферный блок. Последний включает в себя спортивные игры, творческие мастерские, танцевальную программу и вечерний большой заключительный концерт на стадионе "Космос".

О движении

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название получило по итогам голосования на первом съезде российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря 2022 года. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие.

Деятельность "Движения первых" направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Его участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.