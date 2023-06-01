На форум "ОстроVа" на Сахалине зарегистрировалось рекордное количество россиян

Дирекция мероприятия получила заявки от представителей 86 регионов страны, рассказали в пресс-службе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Почти 5,5 тыс. человек из разных регионов страны прошли регистрацию на всероссийский молодежный форум "ОстроVа", который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 августа. Регистрация завершилась в ночь на четверг, сообщил ТАСС директор форума, руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

"Организаторы собрали более 12 тыс. заявок на сайте мероприятия, полностью прошли регистрацию 5 435 человек. За всю историю форума это рекорд. От лица нашей команды я хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся. В этом году мы чувствуем, что желание принять участие в форуме у жителей нашей страны огромное. В следующем году, возможно, мы подумаем об увеличении квоты, а пока экспертам предстоит хорошо потрудиться, ведь отбор предстоит непростой", - поделился Смекалов.

Как рассказали в пресс-службе форума, дирекция "ОстроVов" получила заявки от представителей 86 регионов страны. Теперь эксперты отправят зарегистрировавшимся людям тест, по итогам которого выберут количество участников. Результаты объявят в середине июля.

Сейчас остается открытой регистрация для волонтеров. "Спрос тоже бешеный. Здесь дирекция будет выбирать тех, кто имеет опыт участия в подобных мероприятиях. Помимо этого, они пройдут обучение и станут главными лицами всероссийского молодежного форума "ОстроVа", - приводит пресс-служба слова программного архитектора форума Алексея Ченских.

В 2023 году организаторы продумывают программу таким образом, чтобы не только участники, но и жители и гости города побывали на мастер-классах, лекциях и встречах, а 13 августа в Южно-Сахалинске состоится молодежный фестиваль "Проспект". Еще одним новшеством этого года стали участники в возрасте от 14 лет. Впервые на форуме принимали заявки от несовершеннолетних. Для них подготовлена отдельная программа от федерального проекта "Движение первых".

В этом году форум "ОстроVа" отмечает десятилетие. За это время участие в нем приняли более 5 тыс. человек.

О форуме

"ОстроVа" до 2022 года был единственным федеральным форумом на российском Дальнем Востоке, затем появился второй форум. Организаторами мероприятия выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году у форума будет 4 направления, по которым участники смогут реализовать проекты и улучшить свои компетенции: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация. В 2022 году в "ОстроVах" приняли участие около 500 человек.