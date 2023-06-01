В селе на юге Сахалина восстановили газоснабжение после аварии

Ремонтники заменили 60 м трубы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Газоснабжение в селе Новотроицкое Анивского городского округа на юге Сахалина, нарушенное после аварии на сетях, восстановили в ночь на четверг, сообщила в своем телеграм-канале мэр муниципалитета Светлана Швец.

"Газоснабжение восстановлено", - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на газопроводе в ночь на вторник в селе в целях безопасности отключили газ. В связи с этим местные жители остались также без горячей воды и отопления. Исключением стали только два района. Ремонтники приступили к поиску поврежденного участка во вторник утром. После этого, чтобы не тратить время на поиск трещины в трубе, было принято решение о замене всего вскрытого участка сети. Всего было заменено 60 метров трубы для снижения вероятности повторных утечек.