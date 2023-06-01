На острове Монерон в Сахалинской области откроют международный дайвинг-центр

Первые туристы смогут посетить его в середине июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Международный дайвинг-центр откроют на острове Монерон в Сахалинской области через две недели. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Валерия Лимаренко с инвестором проекта, основателем и директором самого крупного российского дайвинг-центра RuDive Дмитрием Орловым, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе местного правительства.

"Дайвинг-центр на Монероне откроется в ближайшее время. Обучением и сопровождением любителей подводных путешествий займутся сертифицированные инструкторы международного уровня. Погружения будут не только приятными и безопасными, но и познавательными. Первые туристы-дайверы смогут посетить уникальный для Сахалинской области объект уже через две недели, в середине июня", - рассказали в правительстве региона.

Губернатор рассказал о необходимости запуска однодневного тура, в рамках которого можно будет ознакомиться с подводным миром Монерона. "С каждым годом наши острова посещают все большее количество туристов, гостей нашего региона привлекает уникальная и многогранная природа. Дайвинг-центр поможет показать ее с новой стороны, вдвойне интересно, что речь идет о жемчужине нашей области - острове Монерон. Важно, чтобы попробовать себя в дайвинге смогли местные жители, это можно сделать в рамках экскурсий одного дня", - приводятся пресс-службой слова Лимаренко.

По информации пресс-службы правительства, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие туризма на Монероне. В частности, подняли вопросы транспортной доступности, гостиничного бизнеса и сферы услуг. "В своей сфере наша компания самая большая в стране и одна из крупнейших в мире, в российских регионах работают восемь наших дайв-центров. Красота Монерона восхищает, поэтому необходимо не только организовать предоставление профессиональных услуг дайвинга, но и проявить заботу к окружающей среде", - цитирует пресс-служба правительства Орлова.

Монерон - остров в Татарском проливе, располагается в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. В 1905-1945 годах Монерон (тогда носил название Кайбато) входил в состав японского губернаторства Карафуто. Сейчас остров входит в состав Невельского городского округа Сахалинской области России.