В регионах Дальнего Востока начался прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Его приостанавливали в феврале из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в документы

ТАСС, 1 июня. Прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, приостановленный в феврале из-за высокого спроса на микросхемы, возобновлен в России.

"С сегодняшнего дня данная услуга оказывается, поступило одно обращение", - сообщили в пресс-службе управления МВД России по Еврейской автономной области.

За получением загранпаспортов нового образца обратились более пяти жителей Амурской области. "Всего за 4 месяца сотрудниками управления миграции области выдано почти 11 тыс. паспортов, в том числе 7,6 тыс. - на 5 лет и около 3 тыс. - нового образца", - сообщили в управлении МВД России по Приамурью.

В других дальневосточных регионах уточняют, что физически никто заявления пока не подавал, но поступают обращения на портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что с 1 июня во всех регионах в управлениях МВД возобновится прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца. Прием приостановили 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.