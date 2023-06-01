Собянин сообщил о старте проекта "Подарок за храбрость" в детских поликлиниках Москвы

При посещении медицинского учреждения ребенок может выбрать сувенир на память: брелок, магнитные закладки или наклейки на телефон

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проект "Подарок за храбрость" стартовал в столичных детских поликлиниках, он помогает скрасить пациентам поход к врачу. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки. Каждый ребенок может выбрать сувенир себе по вкусу", - написал мэр.

Такой подход создает доброжелательную атмосферу в медицинских учреждениях по новому стандарту московских поликлиник. Сергей Собянин выразил уверенность, что "успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа модернизации московских поликлиник идет полным ходом: 82 здания готовы, 119 - в активной фазе реконструкции. Это позволяет говорить о том, что она будет выполнена до конца текущего года.