Кабмин поддержал законопроект о трудовых гарантиях для госслужащих - участников СВО

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов и сенаторов о праве госслужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, после ее окончания вернуться на прежнее место работы. Текст размещен в думской электронной базе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

Как указывают его составители, законопроектом предлагается установить, что на период пребывания госслужащего в зоне СВО действие "срочного контракта приостанавливается до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления". При этом, как заметили в кабмине, не прекращается действие срочного контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, либо на время выполнения определенного задания, на период замещения отсутствующего чиновника, за которым по закону сохраняется должность государственной службы. "Такой подход следует обосновать в пояснительной записке к законопроекту", - говорится в отзыве.

Правительство также считает необходимым проработать вопрос возобновления срока действия срочного контракта, заключенного в случае замещения должности категории "помощники (советники)", "на период, равный остатку срока действия данного контракта, поскольку его срок обусловлен сроком замещения должности руководителем или иным лицом", деятельность которого и обеспечивает помощник. "Кроме того, распространение действия положений соответствующего федерального закона на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, не учитывает случаи необходимости восстановления срока действия контрактов, которые были расторгнуты в связи с истечением срока их действия до вступления в силу этого закона", - добавили в кабмине.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Он принят в первом чтении 23 мая.