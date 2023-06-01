МГУ предложил арабским университетам совместный проект в космосе

В рамках проекта "Созвездие-270" ВУЗ планирует запустить первую университетскую орбитальную обсерваторию для поиска экзопланет

ШАРДЖА /ОАЭ/, 1 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова предложил ряду высших учебных заведений стран арабского мира реализовать совместный проект в космосе. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, который принимает участие в III Конференции ректоров российских и арабских университетов.

"Мы готовим к юбилею МГУ запуск обсерватории для наблюдения за экзопланетами и черными дырами. Сейчас мы строим новый спутник, и я предложил арабским университетам <...> сделать его совместным. Если они примут предложение, то это будет крупный проект", - сказал он.

Как отметил Садовничий, речь идет о проекте "Созвездие-270", в рамках которого МГУ планирует запустить первую университетскую орбитальную обсерваторию для поиска экзопланет. Реализация проекта позволит ученым разработать аппаратуру для мониторинга быстрых вариаций потоков частиц и квантов в околоземном пространстве и расширить возможности для наблюдений за такими явлениями, как гамма-всплески из атмосферы Земли.

В настоящее время на орбите находятся семь космических аппаратов, созданием которых ученые МГУ занимались в рамках проекта "Созвездие-270", еще шесть готовятся к запуску. В планах - создание космической группировки, состоящей из десятков наноспутников.

III Конференция ректоров российских и арабских университетов проходит 31 мая и 1 июня в Университете Шарджи. В мероприятии принимают участие представители более 50 российских и свыше 150 арабских университетов. Первая конференция прошла в феврале 2018 года в Бейруте, вторая - в ноябре 2019 года в МГУ.