Глава Дагестана выразил соболезнования семье убитого главы села Рубас

Сергей Меликов назвал Гаджикурбана Байрамбекова "человеком высоких моральных качеств, своим примером воспитавшиv не одно поколение земляков"

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье убитого главы села Рубас Дербентского района.

"Вчера, как и все дагестанцы, был потрясен трагедией, произошедшей в селе Рубас Дербентского района. От имени руководства республики и от себя лично направил телеграмму с соболезнованиями семье Гаджикурбана Байрамбекова", - написал Меликов в Telegram-канале в четверг.

По его словам, Байрамбеков был человеком "высоких моральных качеств, своим примером воспитавший не одно поколение земляков".

"Педагог по образованию, он очень тонко чувствовал людей, сопереживал им и, став главой села, всегда был готов прийти им на помощь. Местные жители тепло отзываются о Гаджикурбане Джалиловиче. Они высоко ценили принципиальность и ответственность этого человека, дважды доверив ему пост главы Рубаса. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, с кем ему довелось работать", - добавил глава региона.

Глава села Рубас погиб в среду в результате огнестрельного ранения. Подозреваемым по уголовному делу выступает 58-летний местный житель, который сдался сотрудникам полиции. По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за споров, связанных с недвижимостью.