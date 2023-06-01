Для жителей Билибино создадут запас дефицитных яиц

Как заявил врио губернатора Чукотского автономного округа, необходимо производить больше продуктов в самом регионе

ТАСС, 1 июня. Власти Чукотки создадут запас яиц для жителей Билибино, которые покупают дефицитный товар только по паспорту, соответствующее поручение дал врио губернатора региона Владислав Кузнецов. Об этом он сообщил в четверг своем Telegram-канале.

"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту - подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности", - сказал Кузнецов.

Он дополнил, что необходимо производить больше продуктов в самом регионе. На данный момент в Билибино строится птицефабрика, для запуска которой необходимо просубсидировать закупку комбикорма. Этот вопрос был вынесен на заседание правительства в пятницу.

В некоторых районах Чукотки наблюдаются перебои с поставкой свежих яиц в населенные пункты. Это связано со сложной логистикой в округе. Из-за отсутствия железных дорог все товары и продукты в регион привозят морем - в период навигации и самолетами, что обходится значительно дороже.