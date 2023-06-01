Глава МВД наградил детей и подростков, которые оказали содействие полицейским

Всего награды получили 14 человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Как сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей.

Колокольцев в ходе торжественного мероприятия отметил, что люди, способные на подвиг, во все времена пользовались уважением и почетом, их поступки остаются в истории, находят отражение в произведениях литературы и искусства. "Каждый может назвать человека, которым восхищался в детстве и на кого хотел быть похожим. Для школьников моего поколения примерами для подражания были герои Великой Отечественной войны, полярники и покорители космоса. Проходят годы, но профессии, где требуется быть сильным и мужественным, остаются востребованными. К их числу всегда относилась служба в полиции. Наши сотрудники часто действуют в сложной обстановке, когда необходимо мгновенно принимать точные решения, а любая ошибка может оказаться непоправимой. Иногда они жертвуют собой ради спасения других", - сказал министр.

Он подчеркнул, что во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. "Среди них много молодежи. И это вдвойне отрадно", - подчеркнул глава ведомства.

Колокольцев поблагодарил детей за добрые дела и отметил, что всех их объединяют такие качества, как благородство, ответственность, принципиальность. Министр пожелал им отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий.

Всего награды получили 14 детей и подростков.