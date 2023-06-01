Гастропроект "Московский завтрак на верандах" продлили до 14 июня

Москвичи и гости столицы могут попробовать утренние сеты из трех или четырех блюд, цена которых начинается от 189 рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 500 столичных ресторанов еще две недели будут предлагать гостям сеты из трех или четырех блюд, разработанные шеф-поварами специально для проекта "Московский завтрак на верандах". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комитета по туризму столицы.

"Масштабный гастрономический проект "Московский завтрак на верандах", который объединил более 500 столичных кафе и ресторанов, продлен до 14 июня. С начала мая москвичи и гости столицы могут попробовать утренние сеты из трех или четырех блюд, разработанные специально для проекта шеф-поварами ресторанов. Цена сетов начинается от 189 рублей", - говорится в сообщении.

Всего за месяц в рамках проекта было заказано более 310 тыс. специальных утренних сетов, это около 40% от всех завтраков, которые рестораны предлагали в своих заведениях.

"Рестораны подготовили как классические, так и авторские блюда: на верандах можно заказать, например, турецкий кол береги из слоеного теста с мясной начинкой, яйцо по-флорентийски со шпинатом на хлебе, итальянские блины креспелле с курицей и горгонзолой. Любителей сладких завтраков также ждут разнообразные сеты: помимо классических сырников и круассанов, в ресторанах можно выбрать популярный в Индии бомбейский тост с карамельной тыквой, кокосовый йогурт, безе с арахисом и другие блюда. Национальные кухни также представлены в ресторанах - турецкая, индийская, грузинская", - добавили в пресс-службе.

Рестораны-участники "Московских завтраков на веранде" отмечены особой наклейкой на двери, а также представлены на интерактивной карте на туристическом сервисе Russpass. Кафе и рестораны рассредоточены по всему городу, так что попробовать специально разработанный сет можно в разных точках города.

Проект разработан столичными комитетом по туризму и департаментом торговли и услуг.