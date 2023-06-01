Ростех представил на выставке "Комплексная безопасность" защищенный комплект средств связи

Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной сети Интранет МЧС России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил на международной выставке "Комплексная безопасность" полевой комплект средств связи в защищенном исполнении, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной сети Интранет МЧС России для обеспечения эффективного взаимодействия при решении оперативных задач", - говорится в сообщении.

Там добавили, что полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику"). "Оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить сеансы аудио и видео-конференц-связи, а также использовать сертифицированные средства криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN. Комплекс дает возможность выхода в ведомственную сеть Интранет МЧС России и глобальную сеть Интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона [диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении]", - рассказали в госкорпорации.

Комплект также работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет вести записи переговоров и обеспечивает защиту от прямого прослушивания.

По словам руководителя проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Дмитрия Павлова, новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении разработки концерна уже успешно прошли испытания на территории главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. "Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС", - сказал он.

Международный салон "Комплексная безопасность - 2023" проходит в парке "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня.