1 июня, 06:20

Главархив Москвы представил онлайн-выставку об отдыхе детей в XIX-XX веках

В основу экспозиции легли архивные документы, методические рекомендации, публикации и большое количество документальных кадров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку "Праздник детства" к Международному дню защиты детей. Экспозиция рассказывает об отдыхе детей в XIX-XX веках, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главархива.

"К Международному дню защиты детей столичный Главархив подготовил онлайн-выставку "Праздник детства" о том, как в Москве организовывали отдых детей в прошлые столетия. Посмотреть экспозицию можно в свободном доступе на сайте виртуального музея "Москва - с заботой об истории", в зале "1950 - 2000 гг.", в разделе "Выставки", - рассказали в Главархиве.

Отмечается, что онлайн-выставка поделена на три части - "Отдых детей в конце XIX - начале ХХ веков", "Отдых детей в 1920-1940 года", "Отдых детей в 1950-1980 года". В основу экспозиции легли архивные документы, методические рекомендации, публикации и большое количество документальных кадров.

В пресс-службе также подчеркнули, что выставка создана полностью на основе материалов из столичных фондов. 

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