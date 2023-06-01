Польша не даст согласия на прием мигрантов из других стран ЕС

В этом вопросе страны-члены ЕС должны сохранять свою автономию, считают в польском кабмине

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Польша не даст согласия на принудительное перемещение на свою территорию мигрантов из других государств Евросоюза. Об этом в четверг сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Согласия Польши на принудительную релокацию мигрантов не будет. Мы с самого начала подчеркивали, что в этом вопросе страны-члены [ЕС] должны сохранять свою автономию", - сказал он.

Ранее PAP сообщило, что в среду председательствующая в настоящее время в ЕС Швеция поддержала предложение Еврокомиссии о реформе системы предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе. По сведениям агентства из дипломатических источников, Швеция хочет завершить переговоры о реформе в июне, после чего председательство в ЕС перейдет к Испании.

Одобренное Швецией предложение ЕК заключалось в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.

Ранее в мае об отказе Польши принимать мигрантов из других стран ЕС уже заявили глава польского МВД Мариуш Каминьский и лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.