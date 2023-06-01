Рейсы на МЦД-3 будут выполнять поезда ЭП2Д и "Иволга 3.0"

При этом на маршрутах дальнего пригорода Казанского направления будут работать 14 поездов ЭП2Д и несколько арендованных неэкспрессных составов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рейсы через центр столицы на Ленинградско-Казанском диаметре (МЦД-3) будет выполнять 31 поезд - "Иволга 3.0" и ЭП2Д. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор ЦППК Иван Конев.

"Запуск новых диаметров - один из крупнейших и важнейших транспортных проектов. В рамках масштабной подготовки мы уже запустили 22 современных поезда ЭП2Д на Казанском направлении, проводим обкатку новых электропоездов "Иволга 3.0", ремонтируем станции. При этом важно не только обеспечить пассажирам комфортные условия проезда, но и грамотно проинформировать их о будущих изменениях и особенностях новых маршрутов. Так на маршрутах внутри МЦД-3 будет курсировать 31 современный поезд: "Иволги 3.0" и ЭП2Д", - сказал Конев.

Он уточнил, что при этом на маршрутах дальнего пригорода Казанского направления будут работать 14 поездов ЭП2Д собственности ЦППК, а также несколько арендованных неэкспрессных составов, которые в последующем будут заменены.

"В границы диаметра также будут заезжать поезда дальнего пригорода и следовать до своих вокзалов. Таким образом, на Казанском направлении эти электропоезда будут следовать до Казанского вокзала, а на Ленинградском - до Ленинградского", - пояснили в пресс-службе ЦППК.

Диаметральные поезда будут ходить с интервалом 10 мин. Благодаря наличию электропоездов дальнего пригорода интервал движения в часы пик в границах МЦД-3 составит 5-7 мин, заключили в пресс-службе компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе.