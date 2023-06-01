Асфальт на улице Петровка в центре Москвы заменят по технологии укладки "единым ковром"

Такой способ позволяет сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью заменят асфальт на улице Петровка по технологии укладки "единым ковром". Работы пройдут с 1 по 4 июня и потребуют перекрытий движения транспорта, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся масштабные работы по ремонту дорожного полотна. В период с 1 по 4 июня заменим асфальт на всем протяжении улицы Петровка, в общей сложности обновим порядка 15 тыс. кв. м покрытия, будет задействовано свыше 120 сотрудников и более 60 единиц специализированной техники", - сказал он.

Бирюков уточнил, что дорожно-ремонтные работы проведут с применением бесшовной технологии.

"При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна. Эта технология требует полного перекрытия дорожного движения, поэтому в период с 1 по 4 июня участки улицы Петровка в ночное время будут поэтапно закрываться для машин. Проехать смогут только местные жители, спецтранспорт, автомобили экстренных служб", - отметил он.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что после окончания работ по замене асфальта специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.