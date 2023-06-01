1 июня, 06:07

Посол РФ не исключил увеличения количества рейсов в Турцию в высокий туристический сезон

Алексей Ерхов отметил, что бизнес подстраивается под потребителя

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов не исключил увеличения количества рейсов между Россией и Турцией в высокий туристический сезон.

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"Туризм - это индустрия, она работает. Исходя из складывающейся конъюнктуры, бизнес принимает решения, подстраивается под потребителя. Если появится спрос на дополнительные рейсы, то предприниматели найдут возможность увеличить их количество. Здесь правила рынка работают неплохо", - сказал дипломат в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. 

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