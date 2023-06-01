Посол РФ сообщил, что россияне превысили отметку в 10% от всего турпотока в Турции

Алексей Ерхов уточнил, что эту страну посетили более 1 млн туристов из России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Турцию в этом году, превысило 1 млн и составило более 10% от всего турпотока в этой стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Турции Алексей Ерхов.

"По текущему году имеются данные за первые четыре месяца. Из общего количества в 11 млн из России прибыло 1 млн 153 тыс. туристов, т.е. 10,5% от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 135% больше", - сказал он.

Таким образом, по словам дипломата, едва ли приходится говорить о том, что турпоток из России после землетрясения снизился. "Может быть, по предварительным данным, чуть "просела" статистика в мае, но это уже не из-за стихийного бедствия", - добавил посол.

Ерхов отметил, что по имеющимся у РФ данным, прошлый сезон был более чем успешным для двустороннего сотрудничества в туристической сфере. Посол указал, что в 2022 году число российских туристов составило 5,2 млн. "Это второе место в общем турпотоке. Первое место заняла Германия с 5,67 млн туристов. Однако необходимо принимать во внимание, что прибывающие из ФРГ далеко не всегда являются туристами в полном смысле этого слова. Значительную часть из них составляют те турки, которые постоянно проживают в Германии и приезжают сюда в отпуск повидаться с родственниками и друзьями, - добавил он. - Соответственно, далеко не всегда им необходимы гостиницы и вся туристическая инфраструктура. Впрочем, это для уточнения, что называется, "заметки на полях".

Посол отметил, что более 3 млн российских туристов посетили Анталью, 1,5 млн - Стамбул. "Это достаточно высокие показатели, хотя они, конечно, несколько меньше, чем в 2021 году и тем более в рекордном 2019 "допандемийном" году", - сказал дипломат.