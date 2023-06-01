Москва на лето подготовила для детей большую программу в парках и городских центрах

Среди них - занятия по лепке, брейк-дансу и хип-хопу в Гончаровском парке, капоэйра в этнографической деревне Бибирево и в парке "Ходынское поле"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва на время больших школьных каникул подготовила для детей программу общедоступных летних развлечений в парках, библиотеках, культурных центрах и музеях. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня первый день лета - День защиты детей. Я от души поздравляю ребят и их родителей с началом больших школьных каникул. В этом году мы подготовили для вас большую программу общедоступных летних развлечений и полезных дел", - написал он.

Мэр рассказал о наиболее интересных программах для детей. Среди них - занятия по лепке, брейк-дансу и хип-хопу в Гончаровском парке, капоэйра в этнографической деревне Бибирево и в парке "Ходынское поле", мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному творчеству "Вместе с мамой" в парке "У Джамгаровского пруда", школа юного археолога в ландшафтном парке "Митино". "Каникулы с пользой" - занятия по гребле на шлюпках и управлению парусной яхтой, мастер-классы по основам морского дела и живописи, спортивные игры и соревнования - пройдут в Морском центре имени Петра Великого Московского центра "Патриот. Спорт".

С 1 июня в библиотеках и культурных центрах стартует очередной сезон проекта "Культлето", добавил Собянин. Он сообщил, что летом пройдет более 930 интенсивов по различным направлениям, в числе которых изобразительное искусство, хореография, иностранные языки, фотография, поделка, танец, постановка. Также уже в четвертый раз этим летом будет организована "Московская городская программа летнего чтения", в ходе которой библиотеки предлагают ребятам прочесть несколько книг и написать о них отзывы в специальных читательских дневниках. В этом году темой программы выбрана "Земля со всех сторон".

В дни летних каникул продолжает работать проект "Музеи-детям", в ходе которого школьники могут бесплатно посещать более ста городских и частных музеев. Также порядка 35 тыс. школьников и слушателей детских технопарков Москвы смогут бесплатно посетить интерактивную выставку, посвященную 20-летию мультфильма "Смешарики", добавил мэр.

Для подростков организован спецпроект "Лето моей карьеры", рассказал Собянин. Проект познакомит ребят с самыми востребованными специальностями города. Подростки смогут попробовать себя в профессиях оператора "Умного дома", 3D-проектировщика, IT-специалиста, дизайнера интерьера, специалиста по кибербезопасности, архитектора, специалиста сервиса Московского транспорта, заключил мэр.