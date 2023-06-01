Площадь лесных пожаров в Югре достигла 1,5 тыс. га

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 91 лесной пожар, 112 ландшафтных и возгорание в заповеднике "Малая Сосьва"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат возгорание в государственном природном заповеднике "Юганский" на площади 22 га и еще 14 лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на площади более 1,5 тыс. га. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры в четверг.

В среду в Югре тушили один ландшафтный пожар на площади 36 га в Нефтеюганском районе и 17 лесных возгораний на площади 1 277,1 га.

"По состоянию на утро 1 июня в Югре проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара в Нижневартовском районе, локализованного на площади 90 га, и 14 лесных пожаров на площади 1 537,6 га", - сказано в сообщении.

Также идет тушение пожара в государственном природном заповеднике "Юганский" на площади 22 га. К ликвидации действующих возгораний привлечены 309 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника. "За прошедшие сутки в регионе потушили 13 лесных пожаров на площади 1 255,2 га, в их числе и крупный пожар на площади 920 га в Кондинском районе", - отметили в департаменте.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 91 лесной пожар на площади 3 608,74 га, 112 ландшафтных на площади 15 516,03 га и возгорание в заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса, в Кондинском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров.