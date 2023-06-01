Путин поздравил участников мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

Президент отметил вклад Российского детского фонда в укрепление семейных ценностей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Глава государства отметил вклад Российского детского фонда в укрепление семейных ценностей и его высокую миссию по оказанию помощи детям и семьям бойцов - участников специальной военной операции.

"В России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что в решение этих масштабных, востребованных задач вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд. Его замыслы, идеи, проекты поддерживают мальчишек и девчонок в трудных жизненных ситуациях, содействуют их творческой самореализации. И конечно, особо отмечу высокую миссию фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов - участников специальной военной операции", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Путин заметил, что по инициативе фонда давно существует эта проверенная временем традиция - отмечать праздник в Москве, в кругу друзей. Сегодня столица России вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов РФ, а также делегации из стран СНГ, подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что праздник, как всегда, пройдет успешно, а экскурсии, спектакли, походы в музеи и на выставки надолго запомнятся юным гостям столицы. Он пожелал участникам мероприятий всего наилучшего.

Международный день защиты детей отмечается в более чем 60 странах мира (в большинстве из них - 1 июня). Его целью является информирование общества о необходимости обеспечения прав детей, зафиксированных в ряде международных документов.