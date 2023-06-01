Володин считает, что любовь к труду надо прививать со школы

Как отметил спикер Госдумы, дети не должны вырасти потребителями

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уважение и любовь к труду необходимо прививать детям в школе, чтобы они не выросли потребителями. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале в четверг.

"Важно, чтобы наши дети не были потребителями. Уважение и любовь к труду необходимо прививать со школы", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что сегодня по закону школьники не могут помочь учителю и, например, прибрать в классе. Спикер Госдумы также разместил в Telegram-канале опрос для подписчиков, в котором предложил обсудить необходимость принятия закона об участии детей в общественно-полезном труде в школе. Из более 30 тыс. проголосовавших 85% высказались за поддержку принятия такого закона.

На прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий обязательное участие школьников в общественно-полезном труде. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова, речь идет, например, о высадке деревьев или цветов на пришкольной территории, участии детей в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощи в библиотеке. Она также подчеркивала, что инициатива "создаст основу для совершенствования школьной программы по труду".