Суд оштрафовал общественную организацию "Мемориал" в Екатеринбурге за дискредитацию ВС РФ

Штраф составил 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургскую общественную организацию "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) на 300 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении "Мемориала" вынесен штраф 300 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что штраф назначен в отношении юрлица организации.

Организацию в суде представлял ее председатель Алексей Мосин, штраф назначен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). Ранее в екатеринбургском "Мемориале" сообщали, что поводом для составления протоколов стали две публикации на сайте организации.