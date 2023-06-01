Свидетельства об аккредитации образовательной деятельности будут получать онлайн

Сам порядок проведения государственной аккредитации останется неизменным, сообщили в кабмине

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выдача свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности с 1 сентября 2023 года будет переведена в онлайн-формат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, предоставление госуслуг по аккредитации образовательных учреждений будет осуществляться по реестровой модели. Ожидается, что это позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит организации от необходимости получения бумажных свидетельств, они будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале госуслуг.

"При этом сам порядок проведения государственной аккредитации останется неизменным", - уточняют в пресс-службе правительства.

Ранее кабинет министров утвердил правила формирования реестра для дистанционного получения таких свидетельств, а также реестра для дистанционного признания образования, полученного за рубежом.

Эти реестры будут интегрированы с действующими информационными системами, отвечать за их формирование и ведение будет Рособрнадзор.

Как отмечается на сайте правительства, новые правила были подготовлены для реализации норм федерального закона "Об образовании", принятых в конце 2022 года.