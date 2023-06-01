На Камчатке за три года увеличат количество мест в детских оздоровительных лагерях

В 2023 году сменами профильных палаточных лагерей будет обеспечено 138 детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество мест в детских оздоровительных лагерях на Камчатке увеличат в ближайшие три года на 100, сообщил ТАСС в четверг начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк.

"В ближайшие три года в Камчатском крае планируется увеличение количества мест в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях за счет ввода в эксплуатацию двух жилых корпусов в лагере имени Ю. А. Гагарина на 100 мест. Таким образом охват детей вырастет до 220 в смену и до 800 детей в каникулярные периоды", - сказал он.

Он добавил, что для увеличения охвата детей оздоровительными сменами планируется расширить сеть палаточных лагерей туристско-краеведческой направленности. В этом году будет работать четыре палаточных лагеря, один из которых является лагерем-спутником. Это новый для Камчатского края формат, палатки установлены на территории лагеря имени Ю. А Гагарина. В 2023 году сменами профильных палаточных лагерей будет охвачено 138 детей, добавил Пивняк. В 2024 году планируется увеличение показателя.

Всего этим летом на Камчатке будут работать 113 организаций отдыха и оздоровления детей. Отдохнуть смогут свыше 13 тыс. школьников. Пивняк сообщил, что на организацию детского отдыха в этом году направят свыше 491 млн рублей, что на 19 млн рублей больше, чем в предыдущем году. На 2024 год средства еще не предусмотрены в полном объеме, но планируется направить не менее 490 млн рублей.