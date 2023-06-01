Почти 125 образовательных объектов для детей планируют построить в Подмосковье

Всего на территории региона планируется начать строительство 185 социальных учреждений, включая также объекты здравоохранения и пожарные депо

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 125 детских образовательных и развивающих учреждений планируется возвести в Московской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В Московской области запланировано строительство 124 детских образовательных и развивающих учреждений. Среди них - 68 детских садов, 36 новых школ и пристроек - к имеющимся СОШ (средним общеобразовательным школам - прим. ТАСС), а также планируется 20 физкультурно-образовательных комплексов с детскими секциями. В сервисе "Подмосковные стройки" портала "Добродел" планируемые объекты капитального строительства отмечаются значками синего цвета, и как только они "позеленеют", значит, объект уже возводится", - сообщили в пресс-службе.

Всего на территории региона планируется начать строительство 185 социальных учреждений, включая также объекты здравоохранения и пожарные депо.

"Подмосковные стройки" предоставляют актуальную информацию о строительстве объектов в регионе. Значки на карте в виде домов, школ и поликлиник раскрашены в цвета, отражающие статус строительства: красный - "остановлено", желтый - "не в графике", зеленый - "в графике" и синий - "планируется", - заключили в ведомстве.