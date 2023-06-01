СМИ: более 2 тыс. сотрудников Amazon провели акцию протеста против массовых увольнений

Манифестанты заявили об "отсутствии доверия к принятым решениям"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. сотрудников корпорации Amazon провели манифестацию против недавних решений руководства, касающихся массовых сокращений и частичной отмены с 1 мая удаленного режима работы. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNBC.

К штаб-квартире Amazon в Сиэтле манифестанты пришли для того, чтобы подчеркнуть "отсутствие доверия к принятым решениям". Один из плакатов гласил: "Лучший работодатель на Земле? Прекратите пиар и выслушайте нас".

Осенью прошлого года руководители компании инициировали крупнейшие за всю 29-летнюю историю корпорации сокращения. Уже уволены 27 тыс. сотрудников в подразделениях облачных вычислений, рекламы и розничной торговли.

Сотрудники также хотели, как отмечает телекомпания, привлечь внимание к тому, что Amazon не выполняет обязательства в области экологии. Они заявили, что выбросы углекислого газа в 2021 году выросли на 40% по сравнению с 2019 годом, когда компания обнародовала свой план "Климатических обязательств".

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Позднее компания начала продавать видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.