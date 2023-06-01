Онлайн-викторина о пищевой промышленности Москвы состоится 1-7 июня

Для участников подготовили 12 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях города

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности столицы, пройдет с 1 по 7 июня на официальном сайте проекта "Открой#Моспром". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Проект "Открой#Моспром" активно работает с детской аудиторией - мы реализуем научно-развлекательные шоу, проводим экскурсии, квизы, мастер-классы, выпускаем детские книги о промышленности и многое другое. В честь Международного дня защиты детей с 1 по 7 июня мы проведем тематическую онлайн-викторину. Участников ждет 12 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях столицы", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, игроков спросят, что изображено на обертке одной из конфет московской кондитерской фабрики, сколько весит упаковка снеков от столичного производителя, какие ингредиенты используются для приготовления полезного газированного напитка и т.д. С помощью генератора случайных чисел определят 40 победителей среди тех, кто верно ответит на восемь и более вопросов. Их имена и запись розыгрыша будут опубликованы 8 июня на сайте проекта.

"Победители получат памятные призы и специальные подарки. Например, детскую книгу "Заводные путешествия" от департамента инвестиционной и промышленной политики, набор канцелярских принадлежностей от проекта "Открой#Моспром", а также наборы фирменных продуктов и напитков от столичных производителей. Проверить свои знания смогут участники проекта, которые посещали предприятия с экскурсиями. Для этого необходимо оставить отзыв в личных социальных сетях и указать ссылку на него при заполнении специальной формы для регистрации в игре", - добавили в пресс-службе.

Проект "Открой#Моспром" был запущен в 2019 году. Он объединяет офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Аудитория проекта достигла 11,5 млн человек, участники побывали на более чем 1,8 тыс. очных экскурсий и узнали о работе более 110 фабрик и заводов города.