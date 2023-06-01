В ПВР Белгородской области смогут разместить порядка 1 тыс. жителей Шебекинского округа

В "Белгород-арене" уже развернуто около 630 коек

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. жителей Шебекинского городского округа планируют разместить в спортивном комплексе "Белгород-арена". На данный момент в пункт временного размещения (ПВР) прибыли около 300 человек, передает корреспондент ТАСС в четверг.

"В данный момент в ПВР находятся порядка 300 человек. Это те, кто прибыл на своем транспорте. В "Белгород-арене" уже развернуто около 630 коек. Всего планируется развернуть до 1 тыс. коек", - сообщили ТАСС ответственные за размещение людей в ПВР.

Прибывшие жители Шебекинского округа проходят регистрацию на втором этаже. На первом этаже размещают людей, имеющих питомцев, на третьем - располагаются семьи с детьми. На четвертом этаже находятся жители, которых должны забрать к себе родственники.

На месте дежурят две бригады скорой медицинской помощи и две бригады медиков из поликлиники Белгорода. "С травмами никто еще не обращался, только с гипертонией из-за стресса", - сказал ТАСС медицинский работник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что жизни людей в Шебекине и окрестных селах находятся под угрозой, администрации районов и городов сейчас занимаются вывозом людей.

Многофункциональный спортивный комплекс "Белгород-арена" вмещает до 10 тыс. зрителей. Спортивный объект открыли в мае 2021 года.