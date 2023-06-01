Дети участников СВО смогут пройти в Москве оплачиваемые летние стажировки

Проект начнет работу 19 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Программу оплачиваемых летних стажировок для подростков 14-18 лет в Москве расширили, в ней примут участие дети участников специальной военной операции (СВО). Проект начнет работу 19 июня, сообщил в четверг в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С 19 июня по 11 августа пройдет один из спецпроектов "Лета в новом формате" - "Стажировки" (leto.dszn.ru/ internship/) для подростков 14-18 лет. В проекте участвуют подопечные городских семейных центров. В этом году в программу включили подростков из семей участников СВО", - написал мэр.

Он уточнил, что участникам предлагается на выбор около 200 специальностей: фотограф, звукорежиссер, IT-специалист, эколог, дизайнер, бухгалтер, юрист и другие. Стажировки будут проходить в три потока по 20 дней каждый.

"Детей ждут около 500 организаций, в том числе "Мои документы", Московский метрополитен, Мослифт, Мосстрой, Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ. Вся стажировка занимает не больше 80 часов. У ребят будет возможность выбрать организацию, расположенную максимально близко к дому. За каждым подростком закрепляются наставник от принимающей организации и персональный куратор из центра "Моя карьера", - пояснил Собянин.

Мэр отметил, что те, кто полностью пройдет стажировку, получат единовременную стипендию и персональную характеристику, которая может пригодиться в дальнейшем при поступлении на учебу или при трудоустройстве.